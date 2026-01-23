Giugliano, discarica a cielo aperto in via del Toro: ritorna la montagna di rifiuti

PUBBLICITÀ

Da più di sette mesi Via Del Toro, a Giugliano, è teatro di un accumulo di rifiuti che sta esasperando residenti e commercianti della zona. Sacchi di immondizia e scarti di ogni tipo occupano marciapiedi e carreggiata, creando una situazione ormai fuori controllo. Il paradosso, sottolineano i cittadini, è che la raccolta differenziata risulta obbligatoria e viene regolarmente effettuata dai condomini della strada. Nonostante ciò, in molti lamentano il mancato ritiro dei rifiuti e l’assenza degli appositi bidoni, elementi che contribuiscono ad aggravare il degrado.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il problema principale non sarebbe riconducibile esclusivamente ai residenti. “La maggior parte dei rifiuti viene lasciata da persone che non abitano qui – racconta un residente – arrivano appositamente in auto o furgoni per scaricare sacchi e poi vanno via”. Una pratica di abbandono illecito che, nel tempo, ha trasformato la strada in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Oltre al danno ambientale, cresce anche la preoccupazione per la salute pubblica: cattivi odori, presenza di insetti e roditori e il rischio di incendi, soprattutto nei mesi più caldi, rendono la situazione ancora più allarmante. I residenti chiedono interventi urgenti: un ripristino regolare del servizio di raccolta, l’installazione di bidoni adeguati e controlli più serrati per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti illegalmente. “Non chiediamo miracoli – conclude un abitante della zona – ma solo di vivere in una strada pulita e sicura”. Intanto, Via Del Toro resta simbolo di un’emergenza che, a distanza di mesi, attende ancora risposte concrete da parte delle istituzioni competenti.