PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiugliano, importazione di droga dalla Spagna: annullati tre arresti
CronacaCronaca locale

Giugliano, importazione di droga dalla Spagna: annullati tre arresti

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Giugliano, importazione di droga dalla Spagna annullati tre arresti
Giugliano, importazione di droga dalla Spagna annullati tre arresti
PUBBLICITÀ

Droga dalla Spagna, il Riesame infligge un duro colpo all’inchiesta sulla gang capeggiata da Mario Cardillo annullando tre arresti.

Droga dalla Spagna, annullati tre arresti

Erano stati arrestati a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da 16 persone e dalla detenzione ai fini spaccio.

PUBBLICITÀ

Subito liberi Vincenzo Marigliano (difeso dall’avvocato Leopoldo Perone), Dreyck De Azevedo (difeso dall’avvocato Luigi Poziello) e Antonio Mallardo (difeso dall’avvocato Gianfranco Mallardo): i loro legali avevano presentato ricorso al tribunale del Riesame che, accogliendo le loro argomentazioni difensive, ha disposto l’immediata liberazione dei tre indagati, che adesso affronteranno il processo a piede libero.

Nei giorni scorsi era tornato in libertà anche Mario Cardillo, presunto capo dell’organizzazione criminale, difeso dagli avvocati Tiziana Areniello e Luigi Poziello, al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Secondigliano.

PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati