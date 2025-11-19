Giugliano, importazione di droga dalla Spagna: annullati tre arresti

PUBBLICITÀ

Droga dalla Spagna, il Riesame infligge un duro colpo all’inchiesta sulla gang capeggiata da Mario Cardillo annullando tre arresti.

Droga dalla Spagna, annullati tre arresti

Erano stati arrestati a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da 16 persone e dalla detenzione ai fini spaccio.

Subito liberi Vincenzo Marigliano (difeso dall’avvocato Leopoldo Perone), Dreyck De Azevedo (difeso dall’avvocato Luigi Poziello) e Antonio Mallardo (difeso dall’avvocato Gianfranco Mallardo): i loro legali avevano presentato ricorso al tribunale del Riesame che, accogliendo le loro argomentazioni difensive, ha disposto l’immediata liberazione dei tre indagati, che adesso affronteranno il processo a piede libero.

Nei giorni scorsi era tornato in libertà anche Mario Cardillo, presunto capo dell’organizzazione criminale, difeso dagli avvocati Tiziana Areniello e Luigi Poziello, al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Secondigliano.