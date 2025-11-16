Giugliano in lutto, addio allo storico paninaro “Gigino o Zezzus”

PUBBLICITÀ

Giugliano perde uno dei suoi personaggi più iconici: Luigi Sequino, conosciuto da tutti come Gigino ’o Zezzus, è morto dopo una lunga battaglia contro un tumore. La sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, Sequino gestiva da tempo una piccola paninoteca in via Aviere Mario Pirozzi, all’angolo con via Aniello Palumbo Il suo chiosco, semplice ma sempre affollato, era diventato un luogo d’incontro per generazioni di giuglianesi.

La notizia della sua morte ha rapidamente invaso i social, dove sono comparsi decine e decine di messaggi di cordoglio. Ecco alcuni tra i tanti che stanno circolando in queste ore: “I miei figli appena arrivavano da fuori, dalle vacanze, con gli amici di fuori che venivano a Giugliano: subito da Gigino. E in ogni parte d’Italia che si trovavano dicevano agli amici che il panino sapevano loro dove andarlo a mangiare. Grande Gigino. RIP”. “Mi dispiace, oltre che un bravo paninaro era un buon uomo e amico di tutti. Condoglianze”. “Wua Gigi nun ce crer. È impossibile, mi si spezza il cuore”. “R.I.P. Giggino, ogni volta che scendevo a Giugliano era tappa fissa per mangiare i tuoi panini… che la terra ti sia lieve”.

Messaggi semplici, sinceri, che raccontano molto più di quanto possano dire le parole. Per molti, la sua assenza lascerà un vuoto difficilmente colmabile.