Giugliano. Nazionale attori vs Amministrazione: partita di beneficenza allo stadio De Cristofaro

Partita di beneficenza allo stadio A. De Cristofaro di Giugliano. L’appuntamento è per questo sabato, 18 dicembre 2021, alle 14 e 30. L’amministrazione comunale del sindaco Nicola Pirozzi si sfiderà con la Nazionale italiana attori. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Saranno presenti tutti i componenti della squadra della fascia tricolore giuglianese. Tra gli attori ci saranno: Maurizio Aiello, Gianluca Di Gennaro, Ciro Esposito, Ivan Boragine, Giovanni Buselli, Fabio Fulco e tanti altri. Tra le star del piccolo schermo anche personaggi della fiction di Mediaset ‘L’onore e il rispetto’.

Il biglietto per partecipare all’evento può essere acquistato al costo di 5 euro presso la tabaccheria Di Marino in corso Campano a Giugliano. Si tratta di un’occasione per assistere a un evento dal respiro nazionale facendo allo stesso tempo beneficenza. La manifestazione sembra essere stata già accolta con entusiasmo dai cittadini anche dei Comuni limitrofi. L’amministrazione ha intenzione di proseguire su questa strada anche per il prossimo anno. ‘Risvegliare’ lo spirito comunitario attraverso la solidarietà è uno degli obiettivi fondamentali degli amministratori. Non solo politica quindi ma anche socialità per vedere rinascere l’identità giuglianese, ormai assopita.

Gli eventi di Natale

Il programma di eventi per questo Natale è ricco. Il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini natalizi saranno allestiti in via Ripuaria, all’altezza della rotonda nei pressi del bar Nautilus. La manifestazione, partita il 12 dicembre, proseguirà fino al 6 gennaio. Il 18 dicembre ci sarà poi la Notte bianca con ospiti d’eccezione come Monica Sarnelli che si esibirà in piazza Annunziata alle 23 e 30, mentre un’ora dopo è previsto lo spettacolo dell’ex comico di ‘Made in sud’ Francesco Cicchella. Il 23 dicembre ci sarà il Presepe vivente nella villa comunale. Il 26 dicembre il trenino itinerante percorrerà le strade principali della città dalle 10 alle 13 e 30 e dalle 16 e 30 alle 20 e 30. Il 28 dicembre nella chiesa Santa Sofia ci sarà lo spettacolo jazz ‘Blue latin Impression’, mentre nella scuola Don Vitale si esibirà Paolo Caiazzo. Il 30 dicembre si esibirà al Primo Circolo in piazza Gramsci Gino Rivieccio. Il 5 gennaio in occasione della vigilia della Befana in piazza Annunziata saranno regalate caramelle ai bambini, mentre il 6 ci sarà l’animazione per le strade cittadine.