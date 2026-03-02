PUBBLICITÀ
HomeSportGiugliano, si ribalta con auto rubata a Villaricca e cerca di rubarne...
Sport

Giugliano, si ribalta con auto rubata a Villaricca e cerca di rubarne un’altra per scappare

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Scene di caos nel pomeriggio a Giugliano, lungo la Circumvallazione esterna, all’altezza della rotonda della Lidl che collega il territorio con Villaricca. Un uomo, descritto da diversi testimoni come in evidente stato di alterazione, avrebbe rubato una Fiat Panda grigia per poi fuggire a velocità sostenuta.

La corsa è durata poco. L’auto si è schiantata contro la rotonda, ribaltandosi a causa del violento impatto. Estratto dal veicolo incidentato, l’uomo non si sarebbe fermato. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di impossessarsi di un’altra vettura poco distante, all’interno della quale si trovavano due donne e alcuni minori.

PUBBLICITÀ

A quel punto la tensione è esplosa. Alcuni presenti sono intervenuti per bloccarlo, impedendo un nuovo furto. Ne è nata una colluttazione: l’uomo è stato colpito con calci e pugni, mentre la situazione rischiava di degenerare ulteriormente. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, sottraendolo al linciaggio e riportando la calma nell’area.

Le immagini dell’accaduto sono state inviate da alcuni testimoni al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di una “fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo”, chiedendo interventi decisi contro la criminalità di strada.

Resta ora da chiarire la posizione dell’uomo e accertare eventuali responsabilità penali per i fatti avvenuti.

Meta description:

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati