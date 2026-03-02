Giugliano, si ribalta con auto rubata a Villaricca e cerca di rubarne un’altra per scappare

PUBBLICITÀ

Scene di caos nel pomeriggio a Giugliano, lungo la Circumvallazione esterna, all’altezza della rotonda della Lidl che collega il territorio con Villaricca. Un uomo, descritto da diversi testimoni come in evidente stato di alterazione, avrebbe rubato una Fiat Panda grigia per poi fuggire a velocità sostenuta.

La corsa è durata poco. L’auto si è schiantata contro la rotonda, ribaltandosi a causa del violento impatto. Estratto dal veicolo incidentato, l’uomo non si sarebbe fermato. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di impossessarsi di un’altra vettura poco distante, all’interno della quale si trovavano due donne e alcuni minori.

A quel punto la tensione è esplosa. Alcuni presenti sono intervenuti per bloccarlo, impedendo un nuovo furto. Ne è nata una colluttazione: l’uomo è stato colpito con calci e pugni, mentre la situazione rischiava di degenerare ulteriormente. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, sottraendolo al linciaggio e riportando la calma nell’area.

Le immagini dell’accaduto sono state inviate da alcuni testimoni al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di una “fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo”, chiedendo interventi decisi contro la criminalità di strada.

Resta ora da chiarire la posizione dell’uomo e accertare eventuali responsabilità penali per i fatti avvenuti.

