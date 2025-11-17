PUBBLICITÀ
Giugliano, uomo entra in chiesa suonando un tamburo: sospesa la Messa

Momenti surreali questa mattina a Giugliano in Campania, intorno alle 10, nella chiesa di via Oasi. Durante la celebrazione della messa, un uomo del posto, 67 anni, è entrato in chiesa portando con sé un tamburo e ha iniziato a suonarlo mentre il parroco officiava.

Il curioso siparietto è durato alcuni minuti, poi l’uomo è uscito spontaneamente dall’edificio. A quanto emerge, avrebbe messo in scena il gesto perché infastidito dal suono delle campane, motivo per cui negli anni avrebbe più volte manifestato lamentele.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno parlato con il parroco. Al momento il religioso non sembra intenzionato a sporgere denuncia.

L’uomo sarebbe solito lamentare il rumore delle campane della chiesa.

