Giugliano, viola la sorveglianza speciale per fare l’operaio a casa di un detenuto

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Giugliano in Campania, via Innamorati. I Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia entrano in un appartamento per controllare una persona sottoposta gli arresti domiciliari. In casa però c’è anche un operaio, sta effettuando dei lavori di ristrutturazione. Qualche lavoro in cartongesso. “Niente di particolare” dirà il proprietario di casa e fin qui, in effetti, appare tutto regolare. Ciò che però non convince i militari è l’atteggiamento dell’operaio che evita sempre il contatto visivo. I militari gli si avvicinano e l’uomo fornisce delle generalità che però non può confermare con i documenti di identità. I carabinieri non si fidano e approfondiscono il controllo. Dagli accertamenti emerge che quell’uomo sia Ettore Velotti, 47enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il 47enne, in evidente violazione delle prescrizioni imposte, è stato arrestato. Dovrà rispondere anche di false generalità. E’ in attesa di giudizio.