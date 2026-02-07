Lutto a Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo muore a 32 anni per un malore

PUBBLICITÀ

Somma Vesuviana è sconvolta per la morte improvvisa di Giuliano Cefalo, giovane imprenditore di circa 32 anni, venuto a mancare nella serata di ieri a seguito di un malore mentre praticava attività sportiva. La notizia si è diffusa rapidamente già dalle prime ore del mattino attraverso i social, lasciando attonita un’intera comunità. Appassionato di tennis, sport e viaggi, Giuliano era molto conosciuto e stimato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei genitori, nella sorella e nella compagna, oltre che in quanti ne apprezzavano il carattere e i valori umani.

Numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio rivolti in particolare alla madre Maria Pangiroli, segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano e da sempre impegnata nel tessuto politico e sociale locale. Tra gli interventi più sentiti, quello del sindaco uscente di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che ha espresso il proprio dolore affidandosi ai social: «In questo momento di immenso dolore, mi stringo con profonda partecipazione alle famiglie Cefalo e Pangiroli per la perdita del caro Giuliano, un bravo ragazzo che aveva ancora tanto da realizzare e da donare alla vita. È difficile accettare un distacco così precoce, ma voglio credere che Dio abbia voluto portarlo con sé seguendo un disegno divino, misterioso e più grande di noi. Il mio pensiero va ai genitori, e alla sorella Bianca, cui auguro di trovare la forza per attraversare questo lutto così ingiusto. Giuliano sarà per sempre uno degli angeli più belli, capace di illuminare i cuori di chi lo ha amato».

Anche diverse forze politiche hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Il Partito Democratico cittadino ha scritto: «A Maria Pangiroli, segretaria del PSI di Somma Vesuviana, e alla sua famiglia, va il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa del suo amato figlio», esprimendo solidarietà e partecipazione al dolore. Tra i cittadini, Giuliano viene ricordato come un «ragazzo perbene, educato e pieno di valori». L’ultimo saluto è fissato per domani mattina, alle ore 11, presso la Parrocchia di Santa Croce in Santa Maria del Pozzo, dove si terrà il rito funebre.