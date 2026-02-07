PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo muore a 32 anni per un...
CronacaCronaca locale

Lutto a Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo muore a 32 anni per un malore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto a Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo muore a 32 anni per un malore
Lutto a Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo muore a 32 anni per un malore
PUBBLICITÀ

Somma Vesuviana è sconvolta per la morte improvvisa di Giuliano Cefalo, giovane imprenditore di circa 32 anni, venuto a mancare nella serata di ieri a seguito di un malore mentre praticava attività sportiva. La notizia si è diffusa rapidamente già dalle prime ore del mattino attraverso i social, lasciando attonita un’intera comunità. Appassionato di tennis, sport e viaggi, Giuliano era molto conosciuto e stimato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei genitori, nella sorella e nella compagna, oltre che in quanti ne apprezzavano il carattere e i valori umani.

Numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio rivolti in particolare alla madre Maria Pangiroli, segretaria cittadina del Partito Socialista Italiano e da sempre impegnata nel tessuto politico e sociale locale. Tra gli interventi più sentiti, quello del sindaco uscente di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che ha espresso il proprio dolore affidandosi ai social: «In questo momento di immenso dolore, mi stringo con profonda partecipazione alle famiglie Cefalo e Pangiroli per la perdita del caro Giuliano, un bravo ragazzo che aveva ancora tanto da realizzare e da donare alla vita. È difficile accettare un distacco così precoce, ma voglio credere che Dio abbia voluto portarlo con sé seguendo un disegno divino, misterioso e più grande di noi. Il mio pensiero va ai genitori, e alla sorella Bianca, cui auguro di trovare la forza per attraversare questo lutto così ingiusto. Giuliano sarà per sempre uno degli angeli più belli, capace di illuminare i cuori di chi lo ha amato».

PUBBLICITÀ

Anche diverse forze politiche hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Il Partito Democratico cittadino ha scritto: «A Maria Pangiroli, segretaria del PSI di Somma Vesuviana, e alla sua famiglia, va il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa del suo amato figlio», esprimendo solidarietà e partecipazione al dolore. Tra i cittadini, Giuliano viene ricordato come un «ragazzo perbene, educato e pieno di valori». L’ultimo saluto è fissato per domani mattina, alle ore 11, presso la Parrocchia di Santa Croce in Santa Maria del Pozzo, dove si terrà il rito funebre.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati