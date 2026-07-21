Giuseppe Noschese ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Giuseppe Noschese. Il Professor Giuseppe Noschese è un medico specializzato in Medicina d’Urgenza, con una lunga esperienza nella sanità pubblica e nella gestione delle emergenze. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di elevata responsabilità, distinguendosi per l’impegno professionale e umano nel settore dell’assistenza sanitaria. Padre di Michele Noschese, conosciuto artisticamente come DJ Godzi, è divenuto una figura pubblica anche per il suo costante impegno nella richiesta di verità e giustizia in merito alla tragica scomparsa del figlio. Nel 2026 ha annunciato la propria candidatura a Sindaco di Napoli, proponendo un progetto civico orientato all’innovazione amministrativa, alla valorizzazione delle competenze e al miglioramento dei servizi per la città.

PUBBLICITÀ