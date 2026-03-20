Giuseppe Pirozzi ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Giuseppe Pirozzi, giovane attore.

PUBBLICITÀ

Figlio dell’attore teatrale Vincenzo Pirozzi, appare per la prima volta sul grande schermo a soli tre anni per via di una comparsata in Benvenuti al Nord. Inizia successivamente ad appassionarsi alla recitazione dall’età di 7 anni. A partire dal 2019 ottiene ruoli minori in opere di grande successo come Pinocchio di Matteo Garrone, Martin Eden di Pietro Marcello e la serie TV Il commissario Ricciardi. Nel 2021 ottiene il suo primo ruolo di rilievo nel film di Roberto Andò Il bambino nascosto, in cui interpreta un ruolo da co-protagonista al fianco di Silvio Orlando e riceve ottimi apprezzamenti da parte della critica. Seguono altri ruoli in film come Fino ad essere felici e Piano piano per quest’ultimo ruolo riceve il premio “RB Casting – Miglior Giovane Interprete Italiano” durante l’edizione del 2022 del festival cinematografico Alice nella città.

Sempre nel 2022 debutta in ambito teatrale nell’opera Viviani per strada diretta da Nello Mascia. Nel 2023 ottiene il ruolo di Micciarella nella terza stagione della serie televisiva Mare fuori, venendo successivamente confermato anche nel cast del musical teatrale derivato dalla serie Sempre nel 2023 recita nel film Nata per te, opera tratta dalla vicenda reale di Luca Trapanese.