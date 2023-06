Giusy Attanasio racconta la sua depressione: “Ingrassata 20 chili in 2 mesi, ma sono una donna forte e supererò tutto!”

PUBBLICITÀ

“Oggi sono qui a raccontarmi”. Inizia così il lungo post con cui la cantante neomelodica Giusy Attanasio svela importanti retroscena sulla sua vita privata. E lo fa in modo schietto, sensibile e vero, come lei sa fare: “Oggi sono qui a dare spiegazioni su cose che dovrebbero essere strettamente personali ….

Negli ultimi giorni mi ritrovo a leggere delle offese fatte con tanta cattiveria gratuita sul fatto che io sia ingrassata ….

Me lo fanno notare ogni giorno come se non Sapessi più guardarmi allo specchio ….

e bene sì sono ingrassata di 20 kili in 2 mesi !

Sono ingrassata perché mi son lasciata andare sprofondando nella

Più totale depressione …. Ho mangiato fino a tal punto che sono riuscita a lacerarmi lo

Stomaco e la colecisti perché a furia di ingozzarmi durante la notte alla fine finivo sempre a vomitare!!

Questo mi ha portato ad avere la pressione alta ,una sudorazione eccessiva e tachicardia a mille!

Tra qualche giorno mi opero per risolvere i miei problemi di salute

Sono qui a raccontarvi queste cose perché non si può immaginare di offendere una persona gratuitamente soprattutto quando non si sa sotto cosa c’è!

Quando non si sa il malessere che quella persona sta vivendo ….

Abbiate rispetto e delicatezza nei confronti delle persone perche certe cose fanno male ! E non pensate di scrivere ciò che si vuole solo perché magari una persona fa un lavoro dove e esposta a livello pubblico!

Son sempre stata una donna forte, anche quando ero solo una bambina ero già donna forte !

Mia mamma mi ha insegnato ad essere guerriera nella vita ma una sola cosa non mi ha insegnato :” quella di vivere senza di lei “

Ma so che in questo momento lei mi è vicino per superare questo momento delicato della mia vita !

Ricordate che non è oro tutto ciò che luce !!

E perdonatemi se ho avuto questo sfogo ma il troppo storpia !!

Anzi voglio ringraziare a tutte le persone che mi vogliono bene e amano la mia musica e non si soffermano all’apparenza fisica !!

Ci sono persone che psicologicamente sono molto più deboli di me e magari possono rimanerci sotto … cercate di aiutare nella vita e non di buttare calci in faccia !”