PUBBLICITÀ
HomeAttualitàGli occhi della Procura sul concorso Oss in Campania, si indaga sulla...
AttualitàPolitica Regionale

Gli occhi della Procura sul concorso Oss in Campania, si indaga sulla compravendita dei posti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Gli occhi della Procura sul concorso Oss in Campania, si indaga sulla compravendita dei posti
Gli occhi della Procura sul concorso Oss in Campania, si indaga sulla compravendita dei posti
PUBBLICITÀ

Un’indagine “approfondita” per accertare l’eventuale esistenza “di fenomeni corruttivi, di truffa, di abuso d’ufficio o di altre fattispecie penali legate allo svolgimento del concorso”.

A chiederlo è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che stamattina si è recato nella Procura di Napoli dove ha depositato un esposto per chiedere accertamenti in relazione alla sospensione, lo scorso 24 settembre, del concorso per 1.274 posti di Operatore Socio-Sanitario, indetto nel dicembre 2024 e relativo alle Asl di Napoli 1 e Salerno, concorso al quale risultavano iscritti oltre 25mila candidati provenienti da tutta Italia.

PUBBLICITÀ

Gli occhi della Procura sul concorso Oss in Campania, si indaga sulla compravendita dei posti

A lanciare l’allarme circa presunti illeciti è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, parlando con i giornalisti, ha fatto riferimento a una “compravendita di posti”, con tariffe variabili tra i 10mila e i 15mila euro per l’aggiudicazione di un impiego all’interno del concorso in oggetto.

Il governatore della Campania ha anche reso noto che la società incaricata della predisposizione delle prove concorsuali “avrebbe elaborato i quiz con largo anticipo rispetto alle prove stesse, circostanza che, se confermata, – evidenzia Borrelli – costituirebbe una grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso ai pubblici concorsi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato”.

“Vendevano i posti a 10/15mila euro”, l’accusa di De Luca sul concorso Oss in Campania

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati