Grande Fratello Vip, polemiche su Amedeo Goria e Ainett Stephens: «È un maiale»

Non sono mancate le polemiche durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Protagonista senza dubbio Amedeo Goria, che si è infuriato per l’immagine sbagliata che sta passando ai telespettatore a causa del gioco di seduzione con Ainett Stephens. Ad indignarsi Francesca Cipriani, che ha sbottato contro il giornalista, stizzita anche dalle parole di Vera Miales.

Il caso, intanto, fa dividere il pubblico. Da una parte c’è chi vede malizia nei confronti di Ainett, decisamente in imbarazzo per la posizione costretta ad assumere in casa. Dall’altra, invece, chi trova ‘puro’ il modo di fare di Goria. L’immagine di Amedeo senza mutande nel letto con la Stephens non ha aiutato a far cambiare idea agli scettici. Poco dopo Alfonso Signorini ha mostrato alla bella Gatta Nera e a Francesca Cipriani un messaggio di Vera Miales, l’attuale fidanzata di Amedeo, che ha minacciato di farla pagare alle gieffine se continueranno a gravitare attorno al giornalista. Minaccia che è stata accolta con una grassa risata dalle due, e che ha scatenato la reazione della Cipriani. “Sei tu che ti sei scelta Peppo Pig. È un maiale”, ha commentato.

Grande Fratello Vip, la rabbia di Amedeo Goria

“Sono alterato perché io ho fatto discorsi di arte, ho parlato con Soleil di giornalismo… Mi sembra sia venuta fuori un’immagine sbagliata. Quelle non erano mutande ma un costume”, ha spiegato Goria. Vedendo il concorrente furioso, Signorini è prontamente intervenuto spiegando al giornalista la situazione.

“Da tutte queste giornate è uscito anche fuori che, forse, questo modo di scherzare ha creato un imbarazzo in Ainett, tanto che anche Manila stessa ti ha detto di farlo in maniera meno evidente. È un peccato perché un uomo come te, acculturato e di una certa età, venga oscurato da questi atteggiamenti perché parliamo di un avvenimento tra un uomo adulto e una donna che è tornata in tv dopo tanti anni, e può avere anche imbarazzo”, ha puntualizzato anche Sonia Bruganelli.