Grave incidente a Fuorigrotta, auto sorpassa contromano e centra un motorino

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Grave incidente a Fuorigrotta, auto sorpassa contromano e centra un motorino
Grave incidente a Fuorigrotta, auto sorpassa contromano e centra un motorino
Un altro gravissimo incidente segna le strade di Napoli, riaccendendo il dramma della sicurezza stradale.

La denuncia arriva direttamente dai cittadini a Francesco Emilio Borrelli, Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra: nella serata di ieri, in Via Terracina a Fuorigrotta, un uomo alla guida di un’auto avrebbe sorpassato contromano, investendo in pieno un ragazzo a bordo del suo motorino.

Grave incidente a Fuorigrotta, auto sorpassa contromano e centra un motorino

L’episodio evoca immediatamente la tragica perdita di Francesco Altamura e Lucia Morra, vittime nel 2023 di un incidente quasi identico avvenuto sulla stessa via, per il quale la Corte d’Appello ha confermato una condanna a 10 anni.

“Siamo di fronte a un vero e proprio sterminio silenzioso sulle nostre strade, e la Campania ne è l’epicentro”, dichiara il Deputato Francesco Emilio Borrelli assieme al membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Rosario Pugliese. “Mentre i numeri nazionali vedono un aumento dei veicoli coinvolti negli incidenti, la nostra regione registra un incremento spaventoso del +6,2%. Solo a Napoli l’aumento è stato del +7,9% nel 2024, un dato che non ammette interpretazioni e che segnala il clamoroso fallimento delle politiche sulla sicurezza.”

Borrelli attacca con forza la recente riforma del Codice della Strada: “Questo dramma non è un caso, ma la diretta conseguenza di un Codice voluto dal Ministro Salvini che non solo non ha saputo porre un freno a questa spirale di violenza, ma anzi, sembra quasi un incentivo ai pirati della strada. È inaccettabile che, in un contesto di emergenza così evidente, si continui a permettere ai neopatentati di mettersi alla guida di super-bolidi, trasformando la libertà di movimento in una potenziale condanna a morte”.

Per il Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, l’unica soluzione per fermare la strage quotidiana è un intervento drastico e immediato. “Non c’è alternativa: dobbiamo immediatamente impostare limiti di velocità a 30 km/h nei centri urbani. Questa è l’unica vera arma efficace. Meglio rallentare e andare a passo d’uomo che correre verso la fatalità e l’ignoto. Tale misura, unita alla posa di maggiori dispositivi anti-velocità come dossi e strisce pedonali rialzate nei punti critici, può realmente diminuire gli incidenti, il caos e i disagi, soprattutto in una provincia ad altissima densità come Napoli”.

Borrelli conclude esortando il Governo ad agire con coraggio: “Le strade della Campania e di Napoli non possono più continuare a essere teatro di questa catastrofe. La sicurezza dei cittadini deve essere la nostra assoluta priorità”.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

