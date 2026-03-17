Grave incidente al Vomero, pedone travolto da uno scooter

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Grave incidente stradale in vico Acitillo, nel quartiere Vomero. Un pedone è stato investito da uno scooter, che – secondo le prime ricostruzioni – lo avrebbe travolto nei pressi dell’uscita del circolo del tennis. Le condizioni della persona coinvolta sarebbero serie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi e avviare gli accertamenti del caso. Non si conoscono le generalità della vittima del sinistro, che è stata portata in ospedale dai sanitari accorsi sul posto.