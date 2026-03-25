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Grave incidente sul pontone galleggiante a Pozzuoli, operai colpiti dalla catena metallica

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Grave incidente sul pontone galleggiante a Pozzuoli, operai colpiti dalla catena metallica
Grave incidente sul pontone galleggiante a Pozzuoli, operai colpiti dalla catena metallica
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Grave incidente al porto di Pozzuoli. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, una catena si è spezzata da una gru finendo addosso a due operai di una ditta privata impegnati negli ultimi lavori al pontone galleggiante.

Grave incidente sul pontone galleggiante a Pozzuoli, operai colpiti dalla catena metallica

Catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone galleggiante antibradisismo del porto di Pozzuoli.

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Ad avere la peggio è stato un 39enne che versa in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ferito anche un altro collega che si trovava sul pontone insieme a lui. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, Polizia e Capitaneria di Porto. La zona è stata chiusa.

Si va verso il sequestro della struttura che venerdì doveva essere inaugurata dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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