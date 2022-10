Grave lutto per Giusy Attanasio, è morta la mamma: “Ti amerò per sempre”

Grave lutto per l’artista Giusy Attanasio, è deceduta la mamma. Ad annunciare la morte è stata la stessa cantante neomelodica sui social: “Cari amici miei, come ben sapete con voi condivido tutto le cose belle ma purtroppo anke quelle brutte …Un’ora fa la mia mamma mi ha lasciato per sempre. Stavamo lottando da due anni e mezzo , ho fatto L inverosimile lottando insieme a lei questa battaglia maledetta … ma non ci sono riuscita a salvarla Scrivo Qui per dare notizia anche a tutti gli amici e parenti ! Mammina mia ti amooooooo e ti amerò per sempreeeeeeee”.

Tanti i commenti di cordoglio per l’artista da parte dei fans: ““Mi dispiace tantissimo un grande dolore ti capisco ma lei ti da la forza un ‘abbraccio forte condoglianze a tutta la famiglia. Condoglianze cara Giusy ..mi dispiace tantissimo La mamma la porterai sempre con te.Mi dispiace tanto le mie più sincere condoglianze ti posso capire perfettamente anche io ho perso mia mamma e mio padre da pochissimo tempo ti sono vicina…Mi dispiace tanto anche io o perso mia mamma Giusy un dolore che ci manca tanto le mie sentite condoglianze che i nostri Angeli ci vegliano sempre. Mi dispiace tantissimo le mie più sentite condoglianze riposa in pace amen. Sentite condoglianze a tutta la famiglia mi dispiace tantissimo e un dolore immenso. “Condoglianze Giusy, a te e famiglia, so come ti senti mio padre a la leucemia stiamo lottando da due anni e mezzo e i medici dicono che ormai è in uno stato terminale. Mi dispiace tantissimo”.