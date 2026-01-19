PUBBLICITÀ
Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico

Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino: è morto il padre Enrico, a 61 anni. Da tempo le sue condizioni di salute erano fragili.

Con questa scomparsa torna alla luce anche il rapporto tra padre e figlio, che il conduttore ha raccontato in più occasioni come intenso ma non privo di complessità: segnato all’inizio da una certa severità e, con il passare degli anni, da un affetto capace di trasformarsi e trovare un equilibrio diverso.

A unirli, oltre al legame familiare, è stata anche la danza. Una passione condivisa che, quando Stefano era ancora ragazzo, Enrico aveva osservato con preoccupazione, tentando di frenarlo per i sacrifici e le difficoltà che una strada simile comporta.

Oggi, nel peso dell’addio, resta anche ciò che questa storia custodisce: scelte, rinunce e riconciliazioni, con la danza non soltanto come professione, ma come filo che intreccia passato e presente nel momento più duro.

