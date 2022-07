Gravissimo incidente a Licola, coinvolti 4 ragazzi: “Pregate per loro”

Ieri sera 4 minori in sella a motorini hanno avuto un terribile incidente. Solo uno di loro è rimasto illeso. Due sono in gravi condizioni, di cui un bambino di soli 10 anni, e un altro deve avere un intervento al setto nasale. Il bambino di soli 10 anni ha dovuto subire un intervento delicatissimo. I cittadini residenti in questa parte di territorio costiero sono tutti in pena per quanto è successo e da ieri sera stanno invocando preghiere per questi giovanissimi. La pagina dell’Asd Licola ha lanciato un appello sui social per la preghiera.

Oggi l’ASD LICOLA UNITED, CHIEDE UN FAVORE A TUTTI VOI !!!UNITEVI CON NOI IN GRUPPI DI PREGHIERA X I 4 RAGAZZI LICOLESI COINVOLTI IN UN GRANDISSIMO INCIDENTE IERI SERA !!!! Siamo vicini alle Famiglie dei 4 Ragazzi : TEMANTE MARINO, SANNINO MOUSTAFA, SOLMONTE RIMOLI, GRANILLO DI LAURO. PREGHIAMO E CONFIDIAMO IN DIO ,LA MADONNA, GESU’,ED I SUO ARCANGELI, ANGELI, È SANTI FORZA RAGAZZI !!!!!

