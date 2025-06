Gravissimo lutto per la pizzeria Carminiello a Secondigliano: oggi l’attività sarà chiusa

PUBBLICITÀ

Gravissimo lutto per la storica pizzeria Carminiello al corso Secondigliano.

Oggi il locale sarà chiuso, ad annunciarlo sono stati gli stessi titolari sui profili social della pizzeria: “Martedì 3 giugno saremo chiusi per lutto. Ci ha lasciati prematuramente Carmine, colonna portante storica della Pizzeria Carminiello. Siamo addolorati, una perdita improvvisa che ci lascia un grande vuoto, per noi Carmine era come un fratello”.

PUBBLICITÀ

Ora il nostro pensiero va alla sua famiglia a cui ci uniamo al cordoglio.

PUBBLICITÀ