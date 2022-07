Follia alla guardia medica di Casoria, 3 dottori picchiati per un certificato

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo nella locale guardia medica. Un paziente si è presentato presso la struttura per il rilascio di un certificato medico. Evidentemente non soddisfatto del documento medico, nel quale non erano stati prescritti giorni di riposo, è andato in escandescenze. Ha danneggiato una porta dell’edificio e picchiato i medici di turno presenti. Le tre vittime sono poi state giudicate guaribili in un giorno di prognosi. Indagini in corso dei carabinieri.

AMBULANZA SEQUESTRATA

Sabato l’ambulanza Casalnuovo India è stata allertata ed inviata preventivamente, in mancanza di una ambulanza Mike, su un K C 2 Rosso alle ore 23.49, in Casoria via Pescara per un dolore toracico. La tempistica dell’intervento, svoltasi nei tempi convenzionali, non ha dato adito ad alcuna rimostranza da parte dell’utente. L’equipaggio ha però trovato un persona che negava qualsiasi dolore, tantomeno toracico, che rifiutava la visita infermieristica e soprattutto il trasporto in ambiente ospedaliero, asserendo benessere generale.

Di fronte alle perplessità dell’equipaggio i parenti del paziente hanno mostrato forte avversità verbale, attuando un sequestro di persona, sfociata successivamente nell’aggressione fisica nei confronti dell’autista. La centrale ha prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e solo all’arrivo di quest’ultime, alle ore 00.49 l’equipaggio è riuscito a recarsi presso il P.S. di Fratta per le refertazioni del caso. E’ stata posta diagnosi di contusioni multiple, con piccola ferita lacero-contusa in zona zigomatica e prognosi di 5 giorni. Nell’impossibilità di reperire da parte dell’associazione un altro autista l’ambulanza di Casalnuovo è rimasta in blocco per il tempo restante del turno.