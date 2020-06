Zero decessi e 19 guariti in Campania, 244 nuovi contagiati in Lombardia. Un solo caso positivo è stato registrato su 5624 tamponi eseguiti in Campania. Secondo i dati dell’Unità di crisi nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun deceduto e sono state registrate 19 persone guarite. Ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.609 persone su un totale di tamponi di 240.290 (a questo dato si aggiungono i 12.862 tamponi dello screening su commissioni d’esame e personale scolastico con 0 positivi).

I dati complessivi sono 430 il totale dei deceduti e 3860 il totale dei guariti. Il riparto per le 5 province: Napoli: 2.636 (di cui 1.006 Napoli Città e 1.630 Napoli provincia); Salerno: 690; Avellino: 549. Caserta: 470; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 55.

I DATI SUI GUARITI E DECEDUTI IN ITALIA

Resta stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Sale il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, dove sono state 67. Ieri erano state 55. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345.

