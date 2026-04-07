Guerra Iran-USA-Israele, Trump annuncia: “Stanotte un’intera civiltà morirà”

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Sale la tensione nello scenario internazionale con l’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele. La giornata di oggi, martedì 7 aprile, è segnata da minacce, attacchi e trattative sempre più lontane.

Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un durissimo ultimatum a Teheran: “Accetti il nostro piano e riapra Hormuz o lo distruggo in una notte”. Parole accompagnate da un ulteriore monito: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”. La scadenza fissata è per le 2 di notte ora italiana.

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Sul fronte diplomatico, i negoziati per una tregua di 45 giorni appaiono sempre più lontani, con fonti internazionali che parlano di crescente pessimismo tra i mediatori.

Intanto, la tensione si estende anche alla Turchia: a Istanbul è stato attaccato il consolato israeliano. Secondo le autorità, tre assalitori sono stati neutralizzati e due poliziotti sono rimasti feriti.

Preoccupano anche le notizie provenienti dall’Iran: secondo media locali, la Guida suprema Mojtaba Khamenei sarebbe in stato di incoscienza e in cura nella città di Qom.

Sul terreno continuano le operazioni militari: nuove esplosioni sono state segnalate a Teheran, dove è stata danneggiata anche una sinagoga. Parallelamente, raid israeliani hanno colpito South Pars, il più grande giacimento di gas naturale al mondo.

Uno scenario in rapido deterioramento, con il rischio di un’escalation su larga scala sempre più concreto.