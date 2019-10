Guerra tra poveri a Napoli, rubano 45 euro ad un uomo che dormiva sulla panchina

Nei dintorni della stazione centrale di Napoli, nelle ore notturne, agivano alcuni delinquenti che con diverse modalità operative, usavano derubare o rapinare le ignare vittime. In due distinte operazioni a distanza di poche ore, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania, hanno tratto in arresto i “predatori della notte” che avevano derubato le loro vittime proprio nelle zone adiacenti allo scalo ferroviario..

Poco dopo la mezzanotte gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati, svolti anche con l’ausilio dei capillari sistemi di videosorveglianza, hanno notato un uomo che con circospezione si aggirava intorno ad una persona assopita su una panchina.

L’uomo in questione, identificato successivamente come un cittadino tunisino di 28 anni con precedenti specifici, inginocchiatosi accanto alla panchina, ha iniziato a rovistare nelle tasche della vittima, un cittadino ghanese, derubandolo della somma di 45 euro.

Immediatamente i poliziotti sono intervenuti ed hanno bloccato il tunisino con il maltolto ancora tra le mani. Il pregiudicato è stato quindi tratto in arresto per il reato di furto aggravato mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il ventottenne, giudicato stamane con rito direttissimo, è stato condannato a 8 mesi di reclusione , 800 euro di multa con la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Campania.