Ha un malore in auto a Giugliano, il figlio di 6 anni la salva chiamando i soccorsi

La mamma si sente male e lui, a soli sei anni, invia la loro posizione agli zii, tramite smartphone, che a loro volta chiamano i soccorsi. Secondo quanto rende noto ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ sulla pagine Facebook, è accaduto a Varcaturo. “Sono circa le 18 quando alla centrale operativa del 118 arriva una chiamata di soccorso: una donna di 29 anni, colta da un malore improvviso in auto in via Madonna del Pantano, ha bisogno di aiuto.

Un intervento di routine, almeno in apparenza. Ma questa volta a rendere la vicenda speciale è stato il sangue freddo di un bambino di appena sei anni – scrive Manuel De Ruggiero – Il piccolo, figlio della giovane donna, nel momento in cui la mamma ha avuto un violento attacco di vomito, non si è perso d’animo. Con il suo smartphone ha immediatamente inviato la posizione agli zii, che a loro volta hanno allertato i soccorsi. Non solo: nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, è riuscito a mantenere la calma e a tranquillizzare la sorellina più piccola”.

“Sul posto è giunta in pochi minuti l’ambulanza ‘India’ della postazione 118 di Varcaturo, che ha preso in carico la donna e non ha potuto fare a meno di complimentarsi con il piccolo eroe per il suo coraggio e la prontezza dimostrata“, conclude.