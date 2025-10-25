PUBBLICITÀ

Ennesimo rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno del carcere Filippo Saporito di Aversa. Lo rende noto il Segretario Regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri. Trovati 350 grammi di hashish sul tetto.

Hashish sul tetto del carcere di Aversa, la scoperta durante la perquisizione

“Il personale di Polizia penitenziaria in servizio nell’istituto, dopo i recenti rinvenimenti dei giorni passati, l’ultimo risalente a mercoledì, non ha abbassato la guardia intensificando i controlli e infatti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, lanciato probabilmente dall’esterno, sul tetto di un reparto detentivo – commenta Palmieri – Questo è il segno che i poliziotti penitenziari, pur se sotto organico, si impegnano quotidianamente a controllare minuziosamente ogni angolo dell’Istituto pur di contrastare, regredire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e oggetti non consenti all’interno”.

L’OSAPP, nella persona del regionale Palmieri, “esprime soddisfazione per l’operazione svolta dal personale di Polizia Penitenziaria che ogni giorno garantisce sicurezza e trattamento nonostante il depauperamento della pianta organica assottigliatasi sempre di più a causa dei pensionamenti e del rientro in sede di alcuni poliziotti in missione provenienti da altre sedi, condizione per la quale sarà richiesto al nuovo provveditore della Campania che visiterà l’istituto lunedì 27 ottobre, il reintegro degli stessi al fine di garantire gli standard di sicurezza e i diritti soggettivi talvolta minati”.