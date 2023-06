“Ho bucato i preservativi ai miei genitori, così è nata mia sorella”, le parole della tiktoker

PUBBLICITÀ

“Mamma mi dispiace tanto” inizia così la confessione della giovane tiktoker che ha risolto dopo anni uno dei misteri che perseguitava la sua famiglia da anni.

La confessione della tiktoker

In un video pubblicato su Tik Tok una giovane ha spiegato che la causa della nascita della sua sorellina sia proprio lei. La ragazza ha infatti spiegato di aver bucato i preservati trovati nella camera da letto dei genitori, rendendo possibile il concepimento della sorellina.

La TikToker, nota sulla piattaforma come Keely, ha pubblicato il video il mese scorso come tributo di compleanno a sua sorella Sam, ottenendo quasi 7 milioni di visualizzazioni. “Ho mantenuto un segreto per 25 anni, e penso che sia il momento di condividerlo” scrive la tik toker. “Mamma, mi dispiace tanto, ma non mi dispiace troppo perché Sam è qui” ammette la giovane nel giorno del compleanno della sorella.

La tik toker ha spiegato che, quando era una bambina, lei e la sua migliore amica si sono intrufolate nella camera da letto dei suoi genitori e hanno trovato sul comodino una scatola di preservativi. A quel punto la bambina ha notato un ago da cucito sul comodino, e ha cominciato insieme all’amica a bucare i profilattici. Sei mesi dopo, sua madre annunciò di essere incinta: “Mia madre mi disse che era incinta, ed ero così felice“.