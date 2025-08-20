PUBBLICITÀ

L’infortunio di Romelu Lukaku ha inevitabilmente cambiato le priorità di mercato del Napoli, costringendo il club a muoversi con urgenza per rinforzare il reparto offensivo.

Il tempo stringe e gli azzurri non possono permettersi passi falsi: serve un attaccante che dia garanzie immediate e che sappia reggere il peso della maglia in un momento delicato.

Hojlund si avvicina al Napoli, il Milan “aiuta” gli azzurri nella trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore si è registrata un a possibile accelerata sul fronte Rasmus Hojlund: “La virata del Milan su Boniface può significare un’accelerata del Napoli per Hojlund. La possibilità del prestito c’è, il giocatore però non vorrebbe andare in prestito ma mai dire mai. Il club rossonero ha cambiato obiettivo, sta spingendo forte per Boniface”.

“Il Manchester United un contatto con i partenopei lo hanno avuto – riferisce inoltre l’emittente televisiva – e nelle ultime ore si è interessato anche a Dovbyk della Roma che potrebbe essere in uscita”.

La situazione è dunque fluida. Hojlund rappresenterebbe una scelta affascinante per il Napoli, giovane e con margini enormi di crescita, ma non è un’operazione semplice: la volontà del giocatore e le strategie del Manchester United saranno decisive. Allo stesso tempo, il nome di Dovbyk entra prepotentemente nelle riflessioni, specie se la Roma dovesse aprire alla cessione.