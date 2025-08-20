PUBBLICITÀ
Hojlund si avvicina al Napoli, il Milan “aiuta” gli azzurri nella trattativa

Di Nicola Avolio
L’infortunio di Romelu Lukaku ha inevitabilmente cambiato le priorità di mercato del Napoli, costringendo il club a muoversi con urgenza per rinforzare il reparto offensivo.

Il tempo stringe e gli azzurri non possono permettersi passi falsi: serve un attaccante che dia garanzie immediate e che sappia reggere il peso della maglia in un momento delicato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore si è registrata un a possibile accelerata sul fronte Rasmus Hojlund: “La virata del Milan su Boniface può significare un’accelerata del Napoli per Hojlund. La possibilità del prestito c’è, il giocatore però non vorrebbe andare in prestito ma mai dire mai. Il club rossonero ha cambiato obiettivo, sta spingendo forte per Boniface”.

“Il Manchester United un contatto con i partenopei lo hanno avuto – riferisce inoltre l’emittente televisiva – e nelle ultime ore si è interessato anche a Dovbyk della Roma che potrebbe essere in uscita”.

La situazione è dunque fluida. Hojlund rappresenterebbe una scelta affascinante per il Napoli, giovane e con margini enormi di crescita, ma non è un’operazione semplice: la volontà del giocatore e le strategie del Manchester United saranno decisive. Allo stesso tempo, il nome di Dovbyk entra prepotentemente nelle riflessioni, specie se la Roma dovesse aprire alla cessione.

Quattro giganti per sostituire Lukaku, i nomi sul taccuino del ds Manna

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

