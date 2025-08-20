PUBBLICITÀ
Quattro giganti per sostituire Lukaku, i nomi sul taccuino del ds Manna

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Sono quattro i nomi attualmente in pole per sostituire Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, il preferito sarebbe Nicolas Jackson (24), oggi al Chelsea, profilo che resta in cima alla lista dei desideri. Un altro nome conduce invece in Belgio, al Genk, dove milita Tolu Arokodare (25), attaccante di fisicità e prospettiva. Poi c’è la pista che guarda a Manchester, sponda United, con Rasmus Hojlund (22): un’opzione complicata, soprattutto dopo l’accelerata del Milan, che rischia di rendere la trattativa fuori portata.

In questo scenario tutt’altro che lineare, fatto di spiragli e di ombre, il club dovrà valutare attentamente le proprie priorità, tenendo conto anche delle mosse delle rivali. Jackson, Arokodare e – con molte riserve – Hojlund restano dunque i nomi attorno ai quali ruota la riflessione. Perché il mercato, si sa, può cambiare direzione nel tempo di un battito di ciglia.

C’è poi un quarto nome che porta alla Capitale, avanzato da Gianluca Di Marzio, secondo il quale il Napoli avrebbe fatto nelle ulte ore un sondaggio per Dovbyk, ritenuto per caratteristiche quello più simile a Lukaku. La Roma però spara alto e per strapparlo ai giallorossi potrebbe servire avvicinarsi ai 30 milioni.

