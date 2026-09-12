Tony Colombo all’Ippodromo di Agnano, il concerto rinviato a martedì 15 settembre 2026

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Il concerto di Tony Colombo, originariamente programmato per sabato 12 settembre 2026 presso l’Ippodromo di Agnano, è stato ufficialmente rinviato a martedì 15 settembre 2026, sempre alle ore 21 nella medesima location.

La decisione si è resa necessaria a causa di un forte ritardo nei lavori di allestimento delle strutture del palco: nella serata di giovedì 10 settembre, infatti, una violenta serie di raffiche di vento si è abbattuta sull’Ippodromo di Agnano, danneggiando parte delle attrezzature temporanee e rendendo indispensabili ulteriori interventi straordinari per garantire la totale sicurezza dello show e del pubblico presente.

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«Lo spettacolo è stato spostato per garantire la massima sicurezza del pubblico e delle maestranze dopo le forti raffiche di vento che ha investito la location nella serata di giovedì», ha dichiarato l’artista siciliano ma napoletano d’adozione.

La produzione dello spettacolo comunica che i tagliandi già acquistati restano validi per la nuova data di martedì 15 settembre 2026, mantenendo gli stessi settori e posti assegnati.