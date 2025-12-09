PUBBLICITÀ
HomeCronaca“I Licciardi non volevano lo spaccio nella comunità”: il motivo
CronacaCronaca locale

“I Licciardi non volevano lo spaccio nella comunità”: il motivo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

È una figura chiave quella di Gennaro Cannavacciuolo, detto ‘o Topone, secondo quanto scoperto dalla Dda di Napoli e che ha portato all’esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare a carico di persone orbitanti intorno al clan Licciardi. Ciò anche grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come Giuseppe Ambra, ex capozona dello Chalet Bakù di Scampia per conto degli Abete-Abbinante, che nei suoi verbali ha parlato a lungo di Cannavacciuolo e del ruolo che questi avrebbe avuto nel 2012 nel blitz all’interno della comunità di recupero di Via Mianella, nota come “La Sorgente”.

“In quella comunità erano detenuti agli arresti domiciliari alcuni membri del clan Abete-Abbinante-Notturno, tra cui spacciatori collegati allo chalet Bakù – ha spiegato Ambra – Omissis 1 e Omissis 2 spacciavano nella comunità e questa cosa non andava bene  […] alla Masseria Cardone, poiché la comunità si trova a ridosso della piazza di spaccio di Omissis 3 che credo fosse in accordo con loro”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati