I medici del 118 insultati in strada a Napoli, bloccato il soccorso: “Costretti a scappare”

Alle ore 13 di quest’oggi l’ambulanza India di piazza Municipio è stata allertata per soccorrere una persona in via Nuova Poggioreale a Napoli. In pochi minuti l’equipaggio era giunto davanti al civico e l’infermiere scendeva al volo per verificare il nome della famiglia sul citofono, ma a quel punto le autovetture dietro il mezzo di soccorso avrebbero iniziare ad insultare e minacciare i soccorritori.

“Si sono sentiti dire di tutto………umiliati ed impauriti i sanitari si allontanano dal luogo!

Si fa presente che lo spazio per transitare accanto alla ambulanza c’era! INTERVENTO NON EFFETTUATO IN QUANTO LA SCENA NON ERA SICURA! (Naturalmente ci preme precisare che non era un codice di massima gravità) Ricordiamo a tutti che una ambulanza in emergenza , se il caso lo prevede, può bloccare la circolazione stradale / autostradale, figuriamoci quando c’è anche lo spazio per sorpassare il mezzo di soccorso Stiamo soccorrendo una persona, non stiamo consegnando delle pizze”, segnala la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.

