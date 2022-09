I pantaloni della figlia sono troppo ‘provocanti’, il padre picchia la moglie che l’ha vestita

I pantaloni della figlia di 9 anni sono troppo attillati e provocanti. E lui picchia la moglie che ha vestito la bambina. Per questo motivo un 37 enne bolognese è stato denunciato e allontanato con un provvedimento d’urgenza dalla casa di famiglia.

Ha picchiato la moglie perchè aveva vestito la figlia con dei pantaloni troppo stretti e ‘provocanti’

È successo l’altro ieri, ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. A chiedere aiuto ai carabinieri con una telefonata è stata la compagna, una donna di 29 anni originaria dell’Europa dell’Est. Quando gli investigatori sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato la coppia e i loro figli minori, due maschi e una femmina (rispettivamente di 6, 10 e 9 anni) molto scossi. Sentita dai militari, la 29enne ha spiegato che il compagno l’aveva colpita con un pugno in faccia perché non aveva «gradito» il modo in cui era stata vestita la bambina, ovvero con un paio di pantaloni a suo dire ‘troppo provocanti’, che la madre le aveva fatto indossare prima di accompagnarla a scuola.

L’uomo se l’è presa anche con la bambina, strappandole i jeans di dosso: è stato allontanato dalla casa familiare

Dopo aver aggredito la compagna, il 37enne se l’era presa anche con la bambina, strappandole di dosso i pantaloni. La donna è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di sette giorni per un trauma contusivo al volto. Ai militari la signora ha raccontato inoltre di aver subito altre aggressioni in passato, mai denunciate nella speranza di un cambio di condotta del compagno. La Procura di Bologna e i carabinieri hanno adottato nei confronti dell’uomo un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il 37enne si trova al momento ospite dai genitori a Bologna.