“Il bonifico sul tuo conto è stato disposto”: allarme sms truffa a Napoli e in provincia

Stanno aumentando in modo significativo, a Napoli e in tutta la provincia, gli SMS truffa che simulano operazioni bancarie sospette. Il messaggio è sempre simile: «Il bonifico da X euro dal tuo conto è stato disposto. Se non sei stato tu, chiama subito questo numero». Un testo studiato per creare panico e spingere la vittima ad agire d’impulso.

La truffa scatta nel momento in cui si chiama il numero indicato. Dall’altra parte risponde un finto operatore bancario che conferma un presunto attacco al conto corrente. Con tono rassicurante ma incalzante, convince la vittima che l’unico modo per “mettere al sicuro” i soldi sia trasferirli immediatamente su un conto definito “sicuro”, che in realtà è controllato dai truffatori.

Uno degli elementi più pericolosi di questa tecnica è il controllo psicologico: la persona viene tenuta costantemente al telefono e invitata a non fidarsi di nessuno, nemmeno degli impiegati di banca o delle forze dell’ordine, descritti come complici di una fantomatica organizzazione interna. In questo modo si annullano dubbi e ripensamenti fino all’esecuzione del bonifico.

Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione: nessuna banca chiede trasferimenti urgenti via telefono o SMS e nessun operatore invita a spostare denaro su altri conti per motivi di sicurezza. In caso di messaggi sospetti, non bisogna chiamare i numeri indicati ma contattare direttamente la propria banca attraverso i canali ufficiali o rivolgersi ai carabinieri.