Il cammino del Napoli in Supercoppa, la prima sfida è col Milan

La Supercoppa Italiana è pronta a dare spettacolo in questa seconda parte di dicembre. Napoli, Milan, Bologna ed Inter alla caccia del titolo.

Le qualificate

Tra il 18 e il 22 dicembre andrà scena in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana. Lo stadio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sarà teatro di questo speciale trofeo.

A questo speciale ‘minitorneo’ sono qualificate le migliori 4 squadre della passata stagione. L’accesso alla Supercoppa Italiana è stato reso possibile dalle prestazioni dell’annata passata, dalla conquista dello scudetto da parte del Napoli, a quella della Coppa Italia da parte del Bologna di Italiano.

Per quanto riguarda le milanesi il motivo è un po’ meno semplice. L’inter di Inzaghi ad esempio non ha vinto nulla la scorsa stagione. Le sconfitte in finale di Champions League e Supercoppa Italiana hanno condannato i nerazzurri alla conquista di zero titoli. L’Inter dunque è qualificata alla Supercoppa grazie al secondo posto raggiunto nello scorso campionato.

Il Milan invece non ha vinto il campionato e neppure la Coppa Italia, quindi perchè partecipa? La risposta sta nel regolamento della Supercoppa: si qualificano la prima e seconda della Serie A e la prima e la seconda della Coppa Italia, dunque le due finaliste.

La scorsa Coppa Italia è stata vinta dal Bologna di Vincenzo Italiano per 1-0 a favore dei rossoblù, dunque Bologna presente in Supercoppa.

Il precedente dello scorso anno

L’ultima edizione della Supercoppa Italiana, sempre in Arabia Saudita, ha fatto andare in scena l’ennesimo derby della madonnina.

Sulla panchina del Milan c’era Fonseca, mentre per L’Inter Simone Inzaghi. Partita che poi vide i rossoneri vincere con un pirotecnico 3-2 in rimonta. Al 47′ l’iraniano Mehdi Taremi firma il 2-0 per l’Inter. Il Milan poi rimonterà con una rete finale di Tammy Abraham al 93′ che chiuse il match.

Per il Napoli di Conte potrebbe essere una prova importante per sollevare il morale anche nelle coppe. La situazione in Champions non sorride agli azzurri, queste 2 partite (se arriva in finale) possono regalare un altro trofeo ad Antonio Conte come tecnico del Napoli.