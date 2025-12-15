PUBBLICITÀ
Napoli, in ansia per Lukaku: la situazione in vista della Supercoppa

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il Napoli è pronto a partire domani per Riyadh, dove giovedì sfiderà il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. Partita di grande importanza per gli azzurri, che puntano a confermarsi protagonisti anche in questa competizione.

Tuttavia, una nube di dubbio si aggira sulla formazione partenopea: Romelu Lukaku potrebbe non farcela a partecipare alla gara. L’attaccante belga, protagonista finora di questa stagione nonostante un lungo stop, sta completando il percorso di recupero dall’infortunio e la sua disponibilità per il match contro il Milan non è ancora certa.

La decisione definitiva sul suo impiego arriverà nelle prossime ore, con lo staff medico del Napoli che valuterà condizioni fisiche e rischi prima di confermare la presenza in lista o un eventuale forfait. La possibilità di vederlo in campo — anche solo dalla panchina — resta aperta, ma con un margine di incertezza che terrà i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo.

Intanto la squadra si sta concentrando sulla preparazione e sul viaggio verso l’Arabia Saudita, con l’obiettivo di affrontare la semifinale al massimo della concentrazione e, se possibile, con Lukaku a completa disposizione.

