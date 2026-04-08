Il cane Rio fiuta la pistola clandestina, 54enne arrestato ad Ercolano

PUBBLICITÀ

Mercoledì i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato per detenzione di arma clandestina Antonio Borrelli, 54enne a Ercolano. I militari erano impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio sulla circolazione stradale. Con loro c’è anche Rio, cane del nucleo cinofili, quando al posto di blocco viene fermata una Smart.

L’uomo al volante fornisce sia i documenti dell’auto che quelli personali. Rio passeggia intorno all’auto quando fiuta qualcosa e si siede davanti alla portiera lato passeggero. I carabinieri non hanno dubbi e perquisiscono l’auto. La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile: lì c’è un involucro, all’interno una pistola calibro 38 con matricola abrasa e 6 proiettili nel tamburo. Altri 4 proiettili vengono ritrovati in un secondo involucro. Borrelli è ora in carcere in attesa di giudizio. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

PUBBLICITÀ