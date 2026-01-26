PUBBLICITÀ

Le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona continuano a fare rumore nel mondo dello spettacolo. Il conduttore de “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti, ha dovuto, infatti, prendere provvedimenti sul suo profilo Instagram, limitando i commenti dei follower, a causa delle numerose reazioni negative generate dalle accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi.

Il “ciclone” Corona travolge anche Gerry Scotti: “Anche lui nel sistema Signorini”

Secondo quanto raccontato da Corona durante una serata in discoteca, Scotti sarebbe coinvolto in quello che lui ha definito il “sistema Signorini”. Nel corso dell’intervento, ripreso da diversi presenti e diventato rapidamente virale sui social, Corona ha affermato che “le letterine se le è passate tutte”, facendo riferimento alle soubrette, modelle e ballerine che hanno preso parte al celebre programma “Passaparola” tra il 1999 e il 2008.

Le accuse non hanno risparmiato altri volti famosi, con nomi come Maria De Filippi e Samira Lui finiti nel mirino del conduttore di “Falsissimo” e del suo format YouTube.

Va, però, sottolineato che, ad oggi, le dichiarazioni di Corona non sono supportate da prove concrete. Nonostante ciò, le insinuazioni hanno scatenato un’ondata di critiche sui social network, costringendo Scotti a limitare i commenti per contenere l’eco negativa dei post.

Al momento, non risultano prese di posizione ufficiali del conduttore sulle dichiarazioni di Corona. Resta da capire se la vicenda avrà ulteriori sviluppi o se si fermerà al livello della polemica social, come spesso accade in casi simili.

Il caso riapre il dibattito sull’impatto delle accuse online e sulla rapidità con cui le polemiche social possono influenzare la reputazione di personaggi pubblici, anche senza riscontri verificabili.