Michele accoltellato a scuola a Miano, il racconto: “Il giorno prima avevamo litigato, lui si sentiva con mia sorella”

«Ho sentito prima un colpo alle spalle, poi ai fianchi e in altre parte del corpo». Il tutto è successo poco prima che cominciasse «la lezione in cucina». È il racconto fornito a Repubblica Napoli da Michele, il 17enne accoltellato ieri nel corridoio del terzo piano dell’istituto professionale Duca di Buonvicino a Miano da un coetaneo frequentante la stessa scuola. L’autore del gesto, che ha colpito Michele con 7 fendenti utilizzando un grosso coltello, ha poi confessato ieri sera. L’autore del ferimento è arrivato a scuola nel cambio d’ora e dopo aver parcheggiato il suo scooter nel cortile ha raggiunto il terzo piano colpendo l’amico. Una scena che ha scioccato gli studenti, il corpo docenti e i collaboratori scolastici che hanno soccorso il giovane ferito.

Il movente, come già scritto dal nostro sito, sarebbe da ricercarsi in un rapporto che la sorella di uno dei due ragazzi aveva con l’altro. M.R. sul punto a Repubblica Napoli dice: «Sì, lui si sentiva con mia sorella. La sera prima dell’accoltellamento tra noi c’era stato un litigio ma per me era finita là. Non avevo nessun tipo di problema con lui, nemmeno di gelosia di mia sorella».

Michele è ancora ricoverato in osservazione all’ospedale Cardarelli ma è fuori pericolo. Dopo l’intervento dei medici, le sue condizioni sono migliorate e ora la degenza prosegue con minore ansia.