Chiuso il laboratorio di una famosa pasticceria del centro storico di Napoli. Il blitz di Polizia Locale e Asl Napoli 1 Centro è scattato negli scorsi giorni. Nel mirino uno dei laboratori dell’esercizio commerciale che si trova nel Rione Sanità.

Dopo un’accurata ispezione gli agenti della Municipale, dopo aver riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, non hanno potuto fare altro che predisporre la sospensione ad horas dell’attività e la notifica dei relativi verbali amministrativi, come prevede la normativa vigente.

Il laboratorio della famosa pasticceria di Napoli è sporco, scatta la sospensione per l’attività

Durante la verifica igienico-sanitaria, è emerso che il laboratorio utilizzato per preparare i dolci poi venduti nelle pasticcerie sarebbe stato realizzato in un locale – accatastato come deposito – privo di autorizzazioni. Alla richiesta degli ispettori di esibire la documentazione, il titolare non avrebbe mostrato la Scia relativa all’attività oggetto di ispezione, bensì una Scia sanitaria relativa ad un altro laboratorio di pasticceria che si trovava poco distante, ma gestito sempre dalla stessa società.

Quest’ultima documentazione riguardava, peraltro, il ripristino dello stato dei luoghi con dismissione di alcuni locali privi di validi titoli amministrativi, in conformità ad una precedente Scia sanitaria. Insomma, un pasticcio amministrativo per il pasticciere, secondo gli ispettori. Per questo motivo sono scattate le pesanti multe. L’attività di laboratorio, poi, è stata anche sospesa, perché le condizioni igienico-sanitarie, come detto, sono risultate pessime.