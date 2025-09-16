PUBBLICITÀ
Il mare a Pietrarsa torna balneabile dopo lo stop, c’è l’ok dell’Arpac

Nicola Avolio
Torna balneabile il mare a Pietrarsa. Si tratta dello specchio d’acqua che si estende tra San Giovanni a Teduccio e il Comune di Portici.

Le nuove analisi condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) hanno evidenziato «parametri microbiologici» ritornati nei limiti previsti dalla legge a Napoli, nel tratto di mare di «Pietrarsa».

In seguito a queste analisi, dunque, il tratto di mare antistante Pietrarsa è nuovamente balneabile. Lo fa sapere il Comune di Napoli.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

