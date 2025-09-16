Il mare a Pietrarsa torna balneabile dopo lo stop, c’è l’ok dell’Arpac

Torna balneabile il mare a Pietrarsa. Si tratta dello specchio d’acqua che si estende tra San Giovanni a Teduccio e il Comune di Portici.
Le nuove analisi condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) hanno evidenziato «parametri microbiologici» ritornati nei limiti previsti dalla legge a Napoli, nel tratto di mare di «Pietrarsa».
In seguito a queste analisi, dunque, il tratto di mare antistante Pietrarsa è nuovamente balneabile. Lo fa sapere il Comune di Napoli.