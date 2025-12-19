PUBBLICITÀ
Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Oriali, non può passare inosservata”

Di Gianluca Spina
La vittoria del Napoli per 2-0 contro il Milan nella semifinale di Supercoppa italiana ha lasciato diversi straschici. Nelle ore successive alla gara, il club partenopeo ha diffuso un comunicato ufficiale dai toni molto duri, prendendo di mira il comportamento di Massimiliano Allegri e chiedendo esplicitamente che vengano valutati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’allenatore rossonero per quanto accaduto a bordocampo.

Nel testo diffuso dalla società di Aurelio De Laurentiis, l’attenzione è concentrata sugli insulti rivolti a Gabriele Oriali. Il comunicato recita testualmente: “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

La tensione tra le due panchine era salita già nel primo tempo, in seguito al mancato ammonimento da parte dell’arbitro Zufferli nei confronti di Rabiot, protagonista di un intervento duro su Politano. L’episodio aveva scatenato le proteste veementi di Antonio Conte e dello stesso Oriali, dando il via a un clima sempre più acceso proseguito per tutta la durata dell’incontro, tra scambi polemici e confronti a distanza tra gli staff tecnici.

Nel secondo tempo, esasperato dall’ennesima protesta ritenuta eccessiva, Conte si è lasciato andare a un eloquente “Ma basta!”, urlato verso la panchina avversaria. Il momento più critico è arrivato però nel finale di gara, quando Allegri si è rivolto con toni particolarmente duri a Oriali, rendendo necessario l’intervento di dirigenti e ufficiali di gara per evitare che la situazione degenerasse in un contatto diretto. Le parole dell’allenatore toscano sono state chiaramente captate dai microfoni a bordocampo. L’allenatore, rivolgendosi verso la panchina azzurra, urla un insulto pesante: “Sei un cogli*ne!”.

Lo strascico finale si è concretizzato nel mancato saluto tra i due allenatori: Allegri ha lasciato il terreno di gioco senza stringere la mano a Conte, che ha potuto salutare soltanto il vice rossonero, Marco Landucci.

