L’anomalia Napoli, ai nastri di partenza da favorita grazie alla certezza Conte

La Serie A comincerà il 23 agosto 2025. Il campionato italiano vedrà dei cambiamenti importanti soprattutto per quanto riguarda le panchine. Sono poche le squadre che hanno confermato il proprio allenatore tra cui il Napoli. Gli azzurri col Conte bis si candidano ad una stagione da protagonisti.

Il Napoli blinda Conte: partenopei favoriti per la lotta al titolo grazie anche al proprio allenatore

Ai nastri di partenza della nuova Serie A tra le favorite ci sarà sicuramente il Napoli. La conferma di Conte è una garanzia di continuità con quanto già di buono fatto nella precedente annata. I partenopei potrebbero ritrovarsi così ad essere i favoriti principali per la lotta al titolo in A. Tra i fattori che fanno auspicare ciò c’è sicuramente il tema panchine che sta stravolgendo l’intero calcio italiano. Tra le grandi solo la Juventus dovrebbe confermare Igor Tudor ma nonostante ciò per i bianconeri potrebbe essere un anno di transizione e ricostruzione dopo la stagione appena trascorsa. Ecco che Conte potrebbe approfittare del fatto che con la rosa che ha a disposizione ha già vinto uno scudetto e ripetersi sarebbe un qualcosa di unico.

Molte big hanno cambiato allenatore. Per alcune sarà un anno di cambiamenti

Tra le grandi squadre di A che hanno cambiato guida tecnica o che lo faranno nelle prossime settimane spiccano sicuramente Inter e Milan. I nerazzurri dopo la delusione in Champions League hanno salutato Simone Inzaghi e si apprestano ad accogliere Cristian Chivu. I rossoneri invece dopo la pessima stagione disputata ripartiranno da Massimiliano Allegri, per un ritorno affascinante e con grande curiosità. L’Atalanta ha detto addio a Gasperini dopo ben 9 stagione e tra i favoriti in panchina c’è Ivan Juric. A proposito di Gasp, sarà il nuovo tecnico della Roma. Anche Lazio e Fiorentina sono alle prese con il cambio di guida tecnica, con i biancocelesti che ritrovano Maurizio Sarri e i viola che puntano su Stefano Pioli.

