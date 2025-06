Il Napoli lavora al nuovo centravanti: bloccato Lucca, ma il sogno è un altro

PUBBLICITÀ

la situazione in attacco non sembra trovare ancora un lieto fine. Conte e la società hanno le idee chiare, ma si devono trovare soluzioni che accontentino tutti.

Lucca-David

Jonathan David era praticamente preso. L’operazione che avrebbe portato l’attaccante canadese alla corte di De Laurentiis a parametro zero si era conclusa. In uno dei confronti tra Antonio Conte e la società, l’allenatore si era mostrato dubbioso sull’impiego di David. Non tanto per le qualità del 25enne ma per le sue caratteristiche.

La punta in forza al Lille è alto “solo” 1.78, brevilineo e non rispecchia le caratteristiche dell’attaccante cercato da Antonio Conte.

Il mister ha bisogno di un numero 9 abile nel gioco aereo, di presenza fisica e che sappia mantenere il pallone per far salire la squadra.

Il profilo che nelle ultime ore sembrerebbe adatto a soddisfare le richieste di Conte è Lorenzo Lucca. Con l’attaccante dell’Udinese c’è già un accordo e si aspetta solamente di chiudere nei prossimi giorni.

Lucca è il perfetto vice Lukaku, stazza fisica e caratteristiche che piacciono ad Antonio Conte. In più accetterebbe di alternarsi con Big Rom per far rifiatare l’attaccante belga durante l’anno.

L’accordo tra Napoli ed Udinese si potrebbe chiudere attorno ai 25 milioni di euro.

Sogno Nunez e idea Retegui

Il Napoli però sogna anche più in grande. Resta il sogno Darwin Nunez. L’attaccante in forza al Liverpool non si sta esprimendo al meglio in quel contesto, ma l’operazione è complessa.

Stesso discorso per Mateo Retegui. Tra i tanti nomi venuti fuori negli ultimi giorni c’è anche quello di Retegui. Lo scorso capocannoniere della Serie A con 25 reti era stato messo nel mirino di De Laurentiis.

L’Atalanta però ha sparato altissimo, i 60 milioni richiesti dal club bergamasco non rientrano nei piani della società e la pista (salvo sorprese) si è abbandonata.

Resta sullo sfondo Gyokeres che ha un prezzo totalmente fuori portata.

