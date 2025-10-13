Il periodo d’oro di Hojlund, a segno anche in nazionale: “I gol sono come il ketchup”

PUBBLICITÀ

Il periodo d’oro di Rasmus Hojlund continua. Il bomber in gol anche durante la pausa nazionali con la Danimarca.

La rete contro la Grecia

Hojlund ha preso in mano l’attacco della sua Danimarca. Nonostante i 22 anni, Rasmus si sta prendendo la nazionale sulle spalle.

PUBBLICITÀ

Danimarca momentaneamente al primo posto nel girone C per le qualificazioni mondiali. Hojlund e compagni sono a quota 10 punti e sono pronti a sfidare la Scozia di Gilmour e McTominay, per contendersi la vetta.

Nell’ultima uscita della squadra, Hojlund ha segnato il gol del momentaneo 1-0 contro la Grecia, partita poi terminata per 3-1 a favore della Danimarca.

Il simpatico aforisma

A seguito della sua rete contro la Grecia, Hojlund si è lasciato andare ad un post social per festeggiare questa fondamentale vittoria.

Nella foto pubblicata su Instagram si vede lui che batte l’estremo difensore siglando il vantaggio per la sua Danimarca.

Salta all’occhio però la didascalia del post: “Un saggio una volta disse ‘I goal sono come il ketchup: una volta che arrivano, continuano ad arrivare”.

Un parallelismo alquanto particolare, ma che inquadra nel migliore dei modi il periodo d’oro di Rasmus Hojlund. Il danese viene da 4 partite di fila in rete, già ben 8 goal stagionali, con l’auspicio di segnarne molti altri, per club e nazionale.

Il classe 2003 si è rivelato per quello che sembrava all’inizio della sua carriera, la brutta esperienza al Manchester United è oramai alle spalle. Grazie ad Antonio Conte riesce ad esprimersi al meglio.

Il danese fa reparto da solo nel 4-1-4-1 del Napoli, tanti palloni toccati e assist in profondità, l’intesa con Kevin De Bruyne sta valorizzando al meglio le qualità di Rasmus.

Velocità e strapotere fisico era quello che mancava al reparto offensivo del Napoli, inizialmente poco dinamico con Lukaku e Lucca.

In rete in tutte le competizioni affrontate finora, tornerà utilissimo nelle rotazioni di mister Conte per affrontare al meglio tutti gli impegni.