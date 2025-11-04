PUBBLICITÀ
Il Prefetto di Napoli: “Estorsioni in aumento? Ci sono più denunce”

Gianluca Spina
“Vedere Napoli al 13mo posto nell’elaborazione statistica de ‘Il Sole 24 Ore’, basata sui dati ufficiali del Ministero dell’Interno significa davvero molto; significa che forze dell’ordine e magistratura hanno lavorato davvero tanto”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia del IV Novembre, in piazza del Plebiscito, a Napoli.

Siamo maglia nera per le estorsioni – ha aggiunto il prefetto – ma quel dato va letto con una particolare incidenza: sono aumentate le denunce perché abbiamo fatto un grande lavoro con le associazioni anti racket”. Non è trascurabile, a giudizio del prefetto, “quanto ricevuto dal ministero in termini di azione risarcitorie” e credo “che siamo su un percorso tracciato dove ognuno di noi deve mettere la propria faccia, la propria responsabilità”.

Nel 2024 le estorsioni hanno registrato un + 9,60 % rispetto al 2023. Ma sono in aumento anche le istanze per l’accesso al al fondo di solidarietà presso il Ministero dell’Interno. Nei primi dieci mesi dell’anno 2025 già è stato registrato un incremento significativo con 47 istanze presentate, a fronte di 27 domande nel 2024. Questo significa che chi subisce un’estorsione non ha esitazione a denunciare.

Sono stati inoltre deliberati nel corso del corrente anno, dal Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, per l’area metropolitana di Napoli, la concessione di elargizioni per un importo complessivo di 1.883.661 euro a favore delle vittime di estorsione. In particolare, i benefici deliberati hanno riguardato in prevalenza istanze di recente presentazione: insomma tutte le procedure si sono chiuse rapidamente.

