Il Napoli in questa sosta di campionato dovrà provare a rimettere le cose a posto in vista di match difficili di campionato come Atalanta, Roma e Juventus. Tra gli scontenti della squadra, però, pare esserci Noa Lang, che si aspettava da Conte maggior considerazione.

“Il problema non è Lobotka ma un altro giocatore”, l’indiscrezione sul periodo nero del Napoli

Come dichiarato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube: «Il Napoli non si è mai messo in contatto con Roberto Mancini, mentre il discorso legato ai singoli giocatori è importante. Le parole dell’agente di Lobotka mi risulta siano di un mese fa in una chiacchierata più che un’intervista. Non credo sia Lobotka il problema, credo riguardino altri giocatori, soprattutto alcuni nuovi. Per esempio, uno degli scontenti della situazione è Noa Lang; è più di un mese che è scontento. Uno dei problemi per cui non è riuscito ad arrivare a livelli importanti nonostante le sue qualità, è che è un giocatore che o si sente molto amato, o tende a perdersi. E questa è una delle ragioni per cui non ha raggiunto il livello che tecnicamente può raggiungere. Conte non gli sta dando la fiducia che Lang si aspettava, e questa è una situazione che va risolta perché il giocatore sta mostrando il suo malcontento ai suoi agenti».

«Lang sta giocando pochissimo e fa fatica ad accettarlo. È un giocatore che vive di entusiasmo, ha bisogno di sentirsi protagonista — e in questo momento, in panchina, soffre. Antonio Conte, però, ha le sue ragioni: le scelte sono legate al lavoro quotidiano, non a preferenze personali. Diciamo che non è ancora scattata la scintilla tra Lang e Conte. Posso far emergere un po’ di preoccupazione anche da chi sta vicino a Noa Lang per una questione che già da qualche settimana insomma non va nella direzione giusta».