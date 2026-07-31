Il programma completo della festa del Centenario del Napoli: le tre fasi

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Napoli si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia. Sabato 1° agosto il centro cittadino ospiterà le celebrazioni per il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, con un evento che unirà tradizione, istituzioni e spettacolo in un programma articolato in tre momenti principali.

FASE 1

Ad aprire la manifestazione sarà la Processione Azzurra, un corteo simbolico che attraverserà il centro storico da piazza Carità a piazza del Plebiscito. Lungo circa un chilometro, il percorso coinvolgerà bambini, bande popolari, sbandieratori, rappresentanze delle storiche processioni campane e migliaia di tifosi, trasformando la celebrazione del club in un grande racconto collettivo dedicato ai cento anni della sua storia.

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FASE 2

L’arrivo del corteo in piazza del Plebiscito darà il via alla Celebrazione ufficiale del centenario. Sul palco sono attesi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, le leggende del club e le principali autorità istituzionali, tra cui il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi. La cerimonia sarà il momento più istituzionale della giornata, pensato per celebrare il legame tra la squadra e la città.

FASE 3

A partire dalle 21:30 spazio alla Notte Azzurra, il gran finale dell’evento. Piazza del Plebiscito diventerà un teatro multimediale all’aperto con video mapping su Palazzo Reale, giochi di luce, effetti speciali e spettacoli pirotecnici. L’iniziativa coinvolgerà anche alcuni dei luoghi simbolo di Napoli, tra cui Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant’Elmo e Castel dell’Ovo, che saranno illuminati contemporaneamente. La serata si concluderà a mezzanotte con uno spettacolo di luci e fuochi d’artificio sul Golfo di Napoli, con Castel dell’Ovo a fare da scenografico sfondo alle celebrazioni.

Per l’organizzazione dell’evento, la Regione Campania ha previsto un contributo massimo di 450 mila euro, al quale si aggiunge il valore dei servizi garantiti dalla Protezione Civile e dell’assistenza sanitaria di primo soccorso assicurata dall’ASL competente e dalle strutture regionali.

Il Comune di Napoli parteciperà invece con uno stanziamento di 50 mila euro destinato all’allestimento delle aree interessate dalla manifestazione, oltre a sostenere i costi relativi all’occupazione del suolo pubblico e ai servizi garantiti dalla Polizia Locale e dalle società partecipate.