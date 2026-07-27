Napoli è la provincia più sportiva, battute le altre 4 province campane

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Napoli la provincia campana più sportiva. Con il suo 48esimo posto, il capoluogo di regione fa meglio di Benevento (che è 57esima), mentre le altre province sono tutte nella parte bassa della graduatoria: Salerno 79esima, Avellino 85esima e Caserta 95esima (sulle 107 complessive valutate). È l’esito della 20esima edizione dell’Indice di sportività, realizzato da Pts Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell’edizione odierna del quotidiano nell’ambito del progetto “Qualità della vita”.

“L’indice – si legge in una nota diffusa da Il Sole 24 ore – misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori articolati in quattro macrocategorie: sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società”.

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La migliore voce per Napoli è rappresentata dagli sport di squadra

La migliore voce per Napoli è rappresentata dagli sport di squadra, dove è 35esima, mentre negli sport individuali è solo 64esima. Benevento fa meglio del capoluogo negli sport di squadra (28esima), ma è in fondo alle classifiche per strutture sportive (83esima) e sport individuali (94esima). Gli sport di squadra tengono a galla anche Salerno (50esima assoluta), mentre la provincia è solo 85esima sia negli sport individuali sia per le strutture. Avellino è 91esima negli sport individuali e 86esima nella categoria “sport e società”, mentre è 66esima negli sport di squadra. Infine Caserta, vicina alla maglia nera nell’area “sport e società” (104esima), anche se non va molto meglio nelle altre (92esima per strutture sportive e sport individuali; 73esima negli sport di squadra).