Vincenzo Prisco, il talento del Napoli che sogna in grande

PUBBLICITÀ

A Napoli, quando un ragazzo cresce con il sogno di indossare la maglia azzurra e riesce a trasformarlo in realtà, la storia assume sempre un sapore speciale. È il caso di Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008, nato a Napoli il 7 agosto 2008, considerato oggi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Cresciuto nel vivaio della SSC Napoli, il giovane regista si sta facendo notare non solo nelle selezioni giovanili del club partenopeo, ma anche con la maglia della Nazionale italiana, confermando qualità che lo rendono uno dei nomi più promettenti della nuova generazione.

Il suo percorso nel calcio inizia all’età di cinque anni con lo Sporting San Giorgio, dove muove i primi passi da terzino sinistro. Proprio in quegli anni arriva però la svolta destinata a cambiare la sua carriera: gli allenatori decidono infatti di avanzarne il raggio d’azione, spostandolo stabilmente in mezzo al campo. Una scelta rivelatasi decisiva, perché Prisco dimostra immediatamente di possedere una naturale visione di gioco e una qualità tecnica superiore alla media.

PUBBLICITÀ

Entrato successivamente nel settore giovanile del Napoli, il centrocampista napoletano cresce stagione dopo stagione fino a diventare un punto di riferimento delle formazioni giovanili azzurre. Le sue prestazioni gli consentono di compiere un percorso costante all’interno del vivaio partenopeo, confermandosi come uno dei talenti più interessanti della sua generazione.

Dal punto di vista tecnico, Prisco rappresenta il classico regista moderno.

Mancino naturale, alto circa 1,65 metri, abbina rapidità di pensiero, grande tecnica individuale e una notevole personalità nella gestione del pallone. Agisce prevalentemente davanti alla difesa come mediano o playmaker, ma può ricoprire anche il ruolo di mezzala grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di inserirsi tra le linee.

Tra le sue qualità migliori spiccano i passaggi verticali, la precisione nei calci piazzati e la tranquillità con cui riesce a giocare anche sotto pressione, caratteristiche che gli permettono di dettare i tempi della manovra e dare equilibrio alla squadra.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno ai tecnici federali. Prisco è infatti entrato stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili italiane, vestendo le maglie dell’Under 16, dell’Under 17 e successivamente dell’Under 18. Tra le esperienze più significative della sua giovane carriera c’è la partecipazione al Mondiale Under 17, torneo nel quale ha confermato tutto il proprio valore contribuendo al brillante cammino della Nazionale italiana e dimostrando di poter competere anche a livello internazionale.

L’estate del 2026 potrebbe rappresentare il momento della definitiva consacrazione.

Aggregato alla prima squadra del Napoli durante il ritiro precampionato, Prisco ha attirato l’attenzione per quanto mostrato quotidianamente negli allenamenti, mettendo in evidenza personalità, qualità tecniche e una sorprendente capacità di adattarsi ai ritmi del calcio professionistico. Il giovane centrocampista ha convinto anche Massimiliano Allegri, che sta seguendo con attenzione il suo percorso di crescita e sta valutando la possibilità di inserirlo stabilmente nel gruppo della prima squadra.

Il Napoli riflette ora sul futuro del proprio gioiello.

L’ipotesi di un prestito per consentirgli di accumulare minuti ed esperienza resta una possibilità, ma prende sempre più forza anche l’idea di trattenerlo in prima squadra come valida alternativa a centrocampo. Una decisione che confermerebbe la piena fiducia del club nelle qualità di un ragazzo cresciuto con la maglia azzurra addosso.

Il percorso è ancora lungo, ma Vincenzo Prisco possiede tutte le caratteristiche per ritagliarsi un ruolo importante nel calcio italiano. Talento, intelligenza tattica, tecnica, umiltà e un forte legame con la città di Napoli rappresentano basi solide sulle quali costruire una carriera di alto livello.

Se continuerà a crescere con la stessa determinazione mostrata finora, il Napoli potrebbe davvero aver trovato in casa uno dei centrocampisti su cui costruire il proprio futuro, confermando ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dal settore giovanile azzurro nella valorizzazione dei giovani talenti.